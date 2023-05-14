«حماة وطن»: «القوائم المطلقة» تمثل النظام الانتخابي الأمثل وتحقق العدالة

قال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن بجلسات مناقشة النظام الانتخابي بالحوار الوطني، إن النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب ويحقق العدالة ويضمن تمثيل كافة أطياف الشعب، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

صلاح: الأحزاب صاحبة الحق الأصيل في ترشيح كوادرها

وأضاف صلاح، خلال كلمته في جلسة النظام الانتخابي، أنه في ظل الضوابط الدستورية بالحوار الوطني، فإن هذه الاعتبارات من شأنها عند ترشيح الأحزاب أن يكون الحزب الحق الأصيل في اختيار الأكفء وأن يتم ترشيح البديل.

وشدد حزب حماة الوطن على تأييده لاستمرار العملية الانتخابية بنظام القوائم المطلقة.

وكانت انطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، من داخل قاعة أرض المعارض بمدينة نصر، والتي من المقرر لها مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.