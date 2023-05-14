الحوار الوطني: «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدور الدولة في مناهضة التمييز

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الأساسية لأبناء المجتمع الواحد، لافتا إلى أنّ هناك دول تعاني من مشكلات المهاجرين واللاجئين وهم الأكثر عرضة للتمييز.

دور الدولة المصرية في مناهضة التمييز

وتابع كارم، أثناء حديثه خلال انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، بأن الدولة المصرية أدت دورا مهما في مناهضة التمييز، منوها بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مشروعا في عام 2008، لمعالجة نواحي كثيرة منها المواطنة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعصب الرياضي، والتنمر والإساءة للأديان، وخطاب الكراهية.

وأشار نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن ملامح المشروع مهمة جدا لأنه يتحدث عن قواعد محورية، منها إنشاء الآليات ووضع نظام إجرائي لوقف الانتهاكات ودعم ونشر ثقافة المساواة، وإجراء التحقيق الفوري في كافة الشكاوي.