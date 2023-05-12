مبادرة للحصص المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمقر «حماة الوطن» بالعريش

نفذ حزب حماة الوطن اليوم الجمعة، مبادرة الحصص المجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بمقر الحزب الرئيسي بجوار بنك مصر، بوسط مدينة العريش، على أن تتواصل الحصص المجانية تباعا بشكل يومي ليلة الامتحان.

حيث شهد فاعلية الحزب التعليمية المجانية حضور العديد من طلاب الشهادة الإعدادية، بما يقارب 40 طالبا وطالبة، للاستماع لشرح مادة اللغة العربية.

مدرسون متمكنون من مادة اللغة العربية

وقال محمد العلاقمي، أحد كوادر حزب حماة الوطن بشمال سيناء لـ«الوطن»، إن المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية أقيمت اليوم، بشرح وائل البهنسي، أحد الكوادر التعلمية في مادة اللغة العربية بالمحافظة.

وقال خضر أبو الفتوح أحد كوادر الحزب الهامة، إن الحزب حريص أن يكون المدرسين على قدر عالي من الإلمام بالمناهج، والتفوق، لضمان وصول المعلومات إلى الطلاب أولا، ومساعدة الحزب في تحقيق أهدافه ثانيا، وتأهيل الطلاب للدخول لكليات القمة من حيث رؤيته في خلق جيل متفوق بجميع المراحل الدراسية

بدوره أكد المهندس فائق الخليلي أمين التنظيم بالحزب،«الوطن» أن حزب حماة الوطن نجح في الحصص المجانية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي الأسبوع الماضي، الذين أبدوا سعادتهم من عملية الشرح والتي كانت معظمها في أسئلة الامتحانات، مضيفا، أن اليوم هي الحصة الأولى لطلاب الثالث الإعدادي، سوف تستمر عملية شرح المناهج، برعاية الحزب من خلال كبار المعلمين في سيناء

الحصص مجانية وتنفذ في العريش والشيخ زويد

وأكد المهندس هيثم رحمي الأمين العام بحزب حماة الوطن، أن الحصص مجانية، وهي إهداء من الحزب لطلاب المراحل بشمال سيناء، وأن الحصص تنفذ أيضا في مقر الحزب بمدينة الشيخ زويد، وتتم الآن دراسة تنفيذ المبادرة المجانية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية العامة.