رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«النواب» يبدأ مناقشة خطة وموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب:

محمد يوسف
01:17 م | الأحد 14 مايو 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعها لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث كشفت اللجنة عن المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021-2022، مشيدا بزيادة الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

ويستعرض الجهاز أمام اللجنة، الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة.

وأكد أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيان وطني مهم، وله دور كبير في تنظيم عمل شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة للجمهور.

اقرأ المزيد:

«المالية» تعلن موافقة مجلس النواب على الحساب الختامي للعام المالي

رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع وزير العمل العراقي برامج التعاون بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي

الرئيس السيسي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي

رئيس مجلس النواب ينعى المستشار عبدالله عصر: فقدنا أحد الرموز المخلصين
بقلم محمد يوسف