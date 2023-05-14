«النواب» يبدأ مناقشة خطة وموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعها لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث كشفت اللجنة عن المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021-2022، مشيدا بزيادة الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

ويستعرض الجهاز أمام اللجنة، الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة.

وأكد أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيان وطني مهم، وله دور كبير في تنظيم عمل شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة للجمهور.