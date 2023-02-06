فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة.. غدا

كشف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن موعد فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، لمدة أسبوعين.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

وأوضح أنه يجري قبول التظلمات فتح ذلك اعتباراً من غد الثلاثاء، بمقر مركز الفتيات بجوار مضرب الأرز بمدينة دمنهور، موضحا أن الرسوم المقرره للمادة الواحدة 35 جنيها تورد لخزينة المديرية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

واعتمدت أمس، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 112649 طالبا بنسبة نجاح 76.5%.