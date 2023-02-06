رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة.. غدا

كتب:

إحسان شعبان
11:35 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
امتحانات في البحيرة.. أرشيفية

امتحانات في البحيرة.. أرشيفية

كشف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن موعد فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، لمدة أسبوعين.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 

وأوضح أنه يجري قبول التظلمات فتح ذلك اعتباراً من غد الثلاثاء، بمقر مركز الفتيات بجوار مضرب الأرز بمدينة دمنهور، موضحا أن الرسوم المقرره للمادة الواحدة 35 جنيها تورد لخزينة المديرية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

واعتمدت أمس، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 112649 طالبا بنسبة نجاح 76.5%.

اقرأ المزيد:

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف.. 35 جنيها للمادة

فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات: تبدأ غدا

بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 بالجيزة
بقلم إحسان شعبان