إيقاف بناء مخالف وإزالة 39 حالة تعد في مركزي سمالوط وبني مزار بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة 18 حالة تعد في بني مزار

وقال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية أزالت 18 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز، منها إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو وحالة بقرية بني علي على أرض تعاون زراعي للمرة الثانية.

كما تم إزالة حالة تعد في المهد بعزبة الشريف التابعة لمجلس قروي صندفا، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني للمرة الثانية، الأولى بحوض الساحل بقرية أبو جرج، وحالة أخرى في المهد على أرض زراعيه بعزبة علي أفندي سعيد، وتم تسليم الأراضي لمسئولي حماية الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 21 تعد في مركز سمالوط

من جانبه، واصل اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد في محافظة المنيا، والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، متابعة تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات، حيث قاد حملة لإزالة التعديات بسمالوط بحضور سعيد محمد رئيس المركز، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة على أراضي زراعية وأملاك دولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.