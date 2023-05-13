الحماية المدنية تسيطر عل حريق نشب في محول كهربائي بإحدى قرى المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، حريقل هائلل اندلع في محول كهربائي ، بسبب حدوث ماس كهربائي في قرية سوادة في شرق النيل بمركز المنيا، ونتج عن ذلك انقطاع التيار عن القرية بالكامل.

نشوب حريق هائل بمحول كهرباء

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في محول كهربائي «مغذي»، بقرية سوادة التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين في شرق النيل بمركز المنيا.

انقطاع الكهرباء عن قرية سوادة

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق المحول بالكامل ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداده للمنازل المجاورة، وتم إخطار قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لاتخاذ اللازم، وتغير المحول.

حريق في حظيرة لتربية المواشي

واندلع صباح اليوم حريق هائل بحظيرة لتربية المواشي بقرية الناصرية التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في غرب مركز ديرمواس، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية ودابتين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق.