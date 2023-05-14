استزراع 590 ألف زريعة أسماك في بحر «أبو الأخضر» بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إطلاق دفعة جديدة من زريعة الأسماك للاستزراع في بحر «أبو الأخضر» بمدينة الزقازيق، في إطار التوجيهات العامة للدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات التنموية، بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وتنفيذاً لخطة المحافظة في تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق المراكز والمدن وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية.

استزراع 590 ألف زريعة أسماك بلطي و«مبروك»

ومن جانبه، أشار المهندس محمد مصطفى النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة، وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تم توفير 2.5 مليون زريعة أسماك (مليون وحدة زريعة مبروك حشائش، ومليون زريعة سمك بلطي نيلي و500 ألف وحدة زريعة مبروك سلفر) خلال العام الاري، بهدف زيادة الإنتاجية من الأسماك وفتح آفاق اقتصادية وأسواق جديدة.

وتابع، بأنه تم إلقاء عدد 340 ألف حشائش و 250 ألف بلطى نيلى ببحر أبو الأخضر أمام عمارات قرية غزالة بمدينة الزقازيق وذلك في حضور الأستاذة هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصائد الزقازيق وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق والمفرخ السمكي بالعباسة والمفرخ السمكى بمدينة صان الحجر.

إنتاج الأسماك في الشرقية

وأضاف الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالمحافظة، أن إجمالي ما تم استزراعه من اسماك ببحر أبو الأخضر حتى الآن بلغ 590 ألف زريعة أسماك بلطي ومبروك وجاري توفير باقى الكميات لإلقائها بالمجاري المائية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ 190 ألف طن تقريباً، وتُعد المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوي الجمهورية من حيث الإنتاج في مجال الاستزراع السمكي.