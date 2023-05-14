إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على طريق طامية بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طامية بدائرة محافظة الفيوم، ظهر اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طامية بالفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طامية الفيوم، وتبينّ إصابة كل من محمد محمود جمعة 30 سنة، ومعاوية طارق أحمد 15 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.