إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق فرعي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفاوتة، في حادث انقلاب دراجة نارية، اليوم السبت، على طريق قرية جرفس بنطاق مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة لقائد الدراجة النارية، وزيادة عدد مستقليها، حيث اختل توازن الدراجة وانقلبت خلال سيرها على الطريق.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق جرفس بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنورس تحت إشراف المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان حادث انقلاب الدراجة النارية، وتبين إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيداً لتقديم العلاج لكل منهم بحسب حالته الصحية.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.