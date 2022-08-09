مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم.. «خرج لشغله ورجع جثة»

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتحديداً بمنطقة كوم أوشيم، وذلك أثناء ذهابه إلى عمله، حيث اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة واتخاذ اللازم.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثالث إثر حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي أمام منطقة كوم أوشيم بنطاق المركز.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى رجب حسن، في العقد الثالث من العمر، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بطامية.

تحرير محضر بالحادث

تم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

الثاني بنفس الحادث

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث يعد الثاني الذي يتكرر بنفس الطريقة، حيث لقي شاب يدعى عبده أمين مصرعه في حادث مماثل بالأمس، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي.