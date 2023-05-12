إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة/ الفيوم»

أُصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

محمود أحمد محمود حسن، 56 سنة. أحمد جابر أحمد، 37 سنة. منصور عمر، 57 سنة. محمود جابر محمد سالم، 27 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.