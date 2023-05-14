مصرع شخص أثناء عبور الطريق في العياط

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة ملاكي أودت بحياته في الحال بمنطقة العياط، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

تبين مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر ولا يحمل متعلقات شخصية، أثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي أودت بحياته في الحال وفر قائدها هاربا، وتكثف مباحث العياط جهودها لضبط السيارة وقائدها، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.