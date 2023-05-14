مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص أثناء لهوه في سوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز طما، شمال محافظة سوهاج، التحقيق في واقعة مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه في الشارع أمام منزله، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزي.

سيارة ميكروباص تصدم طفلا

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بطفل، ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وبالفحص، تبين أن الطفل يدعى «حسين م.ح.م»، 3 سنوات، ويقيم في دائرة مركز طما شمال سوهاج.

وأفاد «منصور ح. م» والد الطفل المتوفى، 33 عامًا، أن الطفل كان يلهو أمام المنزل عندما صدمته سيارة ميكروباص قيادة «ياسر. ي. م»، 26 عامًا، ويقيم في دائرة المركز، وأكد قائد السيارة بأنه قوجئ بالطفل ولم يستطع مفاداته.

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذي أفاد أن سبب الوفاة هو نزيف داخلي، وتم تحرير المحضر اللازم.