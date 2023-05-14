«البترول» توقّع اتفاقية مع النرويج لإنتاج الميثانول الأخضر

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة النرويجية في القاهرة، هيلدا كيلمتسدال، توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «إنربك» وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي.

وقع الاتفاقية الكيميائي صلاح جابر، رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «إنربك»، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ الاتفاق الموقع هو خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، بعد إبرام اتفاق مشروع الأمونيا الخضراء مؤخرا، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات المستمرة في قطاع الطاقة وتبني قطاع البترول لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز أو إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء.

إنتاج 40 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر

ويهدف المشروع الجديد لإنتاج 40 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر، يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنويا، في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر، بما يفتح أفاقا تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء، ويعزز تنافسيته ووجوده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقودا نظيفا لتموين السفن.

ويسهم المشروع الذي توليه شركة سكاتك اهتماما بالغا، في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن، ويشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لا تقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية، و120 ميجاوات لطاقة الرياح، إضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، ومحطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الاخضر، كما يشتمل على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر، ويقام بميناء دمياط باستثمارات نحو 450 مليون دولار.

يذكر أنّ هذا المشروع هو أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصري وشركة سكاتك، بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضي مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو في دمياط.

من جانبه، أكد رئيس سكاتك النرويجية تيرييه بيلسكوج أن التوقيع اليوم هو خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع مصر والذى يأتي في أولوية اهتمامات الشركة لتوفير وقود أخضر مستدام عالي الجودة بأسعار تنافسية، وبما يسهم في وضع مصر على رأس قائمة الدول المصنعة للمنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها، ويجعلها وجهة ومحور للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية.

حضر التوقيع الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والمهندس أيمن عمارة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والدكتور تامر هيكل، مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.