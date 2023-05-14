13 رقما قياسيا لمشروعات مصرية بـ«جينيس».. آخرها أكبر مزرعة نخيل في العالم

شهدت مصر مشروعات قومية ضخمة، نُفذت في وقت قصير مقارنة بسابقيها، لتتبارى مع الدول العالمية الكبرى في تسجيل مشروعاتها المختلفة داخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتثبت أنّها قادرة في كل وقت وحين على التغلب على جميع الصعوبات، وأنّها حقا أم الدنيا.

أكبر حوض سحب مياه في العالم

حمل اليوم نبأ سارا، حيث سجّلت مصر رقما قياسيا جديدا ودخولها إلى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بأكبر حوض سحب مياه في العالم بإجمالي 245 ألف متر مكعب، خلال افتتاح موسم القمح بشرق العوينات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حطمت مصر رقما قياسيا عالميا، بأكبر مزرعة نخيل في العالم بمساحة 132 ألف كيلو متر مربع في منطقة شرق العوينات أيضا.

أطول سلسلة فاكهة «تمور»

وشهد اليوم تسجيل مصر أطول سلسلة فاكهة «تمور»، في العالم داخل محافظة الوادي الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث جاء طولها 3.5 كيلو بواقع 100 ألف تمرة، وذلك بحضور لجنة الموسوعة للتأكد من عدد التمور في السلسلة والشكل الهندسي المعتمد.

3 أرقام قياسية بأكبر محطة معالجة وتحلية مياه ببحر البقر

تنافست مصر عام 2021 على تحقيق الرقم القياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية مع 6 محطات أمريكية، وتفوقت عليها في إنشاء أكبر محطة معالجة وتحلية مياه معالجة بالأوزون في العالم، وهي محطة بحر البقر الموجودة بشرق مدينة بورسعيد، وحققت 3 أرقام قياسية في الموسوعة بأكبر محطة معالجة على مستوى العالم، وأكبر محطة معالجة حمأة، وأكبر محطة توليد وتشغيل أوزون.

المتحف المصري الجديد

قناع الملك «توت عنخ آمون»، الذي رُسم باستخدام 7.260 كوب من القهوة المصنوعة من الموزاييك والكان داخل المتحف المصري الجديد في عام 2019 ليدخل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كوبري تحيا مصر

كوبري تحيا مصر في منطقة روض الفرج، بلغ عرضه نحو 67.3 متر، ودخل إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض جسر معلق في العالم، وتفوق عالميا على جسر كوبري بورتمان الكندي بما يتجاوز المترين.

5 أرقام صندوق تحيا مصر

وفي سبتمبر 2021، سجل صندوق تحيا مصر بموسوعة «جينيس» 3 أرقام قياسية، بأكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي مليون كرتونة لمساعدة الأسر المصرية في كل نواحي الجمهورية.

كما سجل صندوق تحيا مصر من قبل رقمين قياسين، الأول بحملة للتبرع للمواد الغذائية «300 ألف صندوق»، والثاني التبرع بأكبر كمية من الدواجن «مليونا كيلو»، برغم اشتراطات الموسوعة الدقيقة.