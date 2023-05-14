الجيشان الثاني والثالث الميدانيان ينظمان عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بسيناء

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي مع المواطنين من أبناء المحافظات التي تقع في نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة الجيش الثاني الميداني بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة قناة السوي بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية إلى محافظة شمال سيناء، إذ وقعت القوافل الكشف الطبي مع صرف العلاج للعديد من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والممرضين والإداريين.

تنظيم دورة رياضية لـ9 جامعات في مختلف الألعاب الرياضية

كما نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني عدد من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى مقر قيادة الجيش ومعسكر إعداد المقاتلين المنضمين للخدمة بشمال سيناء، كذلك تنظيم دورة رياضية لـ9 جامعات في مختلف الألعاب الرياضية وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى.

كما نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني، لقاءً مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء وذلك في إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار لدعم أواصر الترابط بين القوات المسلحة وأهالي سيناء.

واصل مستمر وتبادل للرؤى والحوار لدعم أواصر الترابط

وتناول اللقاء، عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن وذلك في ظل الثوابت الوطنية الراسخة التي تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء باعتبارهم جزءاً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة في أدائها لمهامها في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأعرب أهالي سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة وتضحياتها في حماية الوطن وصون مقدساته، فضلاً عن دورها في دعم مقومات التنمية وتوفير المناخ الآمن والاستقرار بسيناء الغالية.