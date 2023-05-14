تعد مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023 وأسعار التذاكر، واحدة من اهتمامات المواطنين في الوقت الراهن، حيث تم تغيير أسعار التذاكر بدءا من مايو الجاري، إلا أنه تغيير خاص بغير المصريين، كما أن القلعة تشهد رواجا خلال فترة الصيف تزامنا مع توافد ملايين المواطنين من المحافظات المجاورة إلى الإسكندرية في تلك الآونة، ما يتبعها زيارة قلعة قايتباي كونها أحد أهم الأماكن الأثرية في المدينة الساحلية.

وترصد «الوطن» مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023 وأسعار التذاكر، وفقا لتصريحات خاصة من محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، الذي أكد أنه لم يتم زيادة الأسعار، حيث أن أسعار تذاكر دخول قلعة قايتباي لم تتحرك بالنسبة للمصريين وثابتة كما كانت، بينما التحرك شمل غير المصريين فقط.

أسعار تذاكر قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023

- تذكرة دخول قلعة قايتباي تبلغ 60 جنيها للمصري.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي تبلغ 30 للطالب المصري.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي من قبل الأجانب تبلغ 100 جنيه.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي للطالب الأجنبي 50 جنيها.

مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية، أن مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023 تبدأ من الساعة الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً يوميا.

تطوير قلعة قايتباي لاستقبال الزائرين

وأكد أنه تم الانتهاء من تطوير عدة أماكن في قلعة قايتباي لاستقبال الزائرين خلال صيف 2023 تمثلت في التالي:

- تزويد القلعة بعدد كبير من كراسي الحدائق لاستراحة الزائرين.

- عمل لوحات إرشادية ومعلوماتية بقلعة قايتباي، تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباي.

- مسارات لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة لأصحاب تلك الفئة.