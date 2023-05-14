إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «19 ب» استعدادا لطرحه بالسينمات 31 مايو

أطلقت فيلم كلينك الإعلان الرسمي لفيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، واستعداداً لقرب إطلاقه في دور العرض السينمائية المقرر 31 مايو المقبل.

ويبدأ الإعلان الرسمي بموسيقى حذرة قبل ظهور سيد رجب حيث يؤدي دور حارس عجوز في فيلا مهجورة ويفاجأ بسايس يؤدي دوره أحمد خالد صالح يقتحم عزلته ليبدأ صراع بينهما، تدخل فيه ناهد السباعي في دور ابنة حارس الفيلا.

العرض العالمي لفيلم 19 ب

كان الفيلم قد أقام العرض العالمي في برنامج صور من أفريقيا بمهرجان مينيابوليس - سانت بول بحضور المخرج، كما شارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ونافس في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية.

وقد فاز 19 ب بثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصد الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

الفيلم من بطولة النجوم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد ومجدي عطوان. وهذا هو التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله مع فيلم كلينك بعد فيلميه ميكروفون (2011) وفرش وغطا (2013).

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

المخرج أحمد عبد الله السيد بدأ مسيرته السينمائية كمونتير في عدد من الأفلام المستقلة مثل الغابة (2008) وعين شمس (2009)، وكمخرج قدم فيلمه الأول هليوبوليس الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2009، ومن خلال أفلامه التالية أسس أحمد معادلة ناجحة لصناعة أفلام فنية تجمع بين السينما مستقلة وآليات السوق التجاري، حيث تضم نجوماً من الصفوف الأولى، وتحقق نجاحاً فنياً وتجارياً، مثل ديكور (2014) وليل/ خارجي (2018).