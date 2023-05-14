عرض باليه «كارمينا بورانا» في الأوبرا لمدة 4 ليال بدءا من الخميس

ضمن العروض المميزة التي تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضي كارمينا بورانا ورقصات نلتقي بها بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب مينا حنا ومن إخراج أرمينيا كامل وذلك لمدة 4 ليال تبدأ في الثامنة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الاتنين المقبلين على المسرح الكبير.

معلومات عن بالية كارمينا

بالية كارمينا بورانا الذي سيقدم في الأوبرا تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وتييري مالاندين ومستلهم من الأنشودة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم للموسيقار الألماني كارل اورف ويجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة في الخير والشر..

أما بالية رقصات نلتقى بها تصميم تيرى مالاندين وموسيقى الألمانى الشهير يوهان برامز ويجمع بين الطابع الكلاسيكي والحديث ويتميز بالإبهار الحركي والبصري ويدور حول مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربعة فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر ويبرز بعض الطبائع النفسية لأبطال العرض.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقدمت أولى عروضها في نفس العام، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم وأصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفني الدكتور عبد المنعم كامل الذي أضاف ليبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها.