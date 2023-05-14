انطلاق مبادرة «إحنا معاك» للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية

انطلقت مبادرة «إحنا معاك» لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية مع بداية الامتحانات، لتقديم مراجعة شاملة للطلاب في أماكن مختلفة بالإدارات والمدارس التابعة لها، من خلال شرح وتقديم المادة العلمية بشكل وافٍ للطلاب قبل الامتحان بيوم، إذ قام ناصر شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بإطلاق المبادرة لمساندة الطالب، ومساعدته في مراجعة المادة، ليستطيع اجتياز الامتحان بسهولة.

مبادرة لطلاب الشهادة الإعدادية

ولقيت المبادرة إقبال شديد من الطلاب، وفقا لتصريحات محمد إبراهيم، مدير إدارة السنبلاوين التعليمية، لـ«الوطن»، موضحا أن المديرية قدمت فرصة هائلة لكل طلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات، وذلك من خلال اختيار لجنة مميزة من المدرسين للمراجعة وتقديم كافة الأسئلة الخاصة بالمادة، والإجابة على استفسارات الطلاب.

وأضاف «إبراهيم»، أن الإدارة تستعد قبل امتحان كل مادة بيوم لعمل مراجعة شاملة للمادة، وتفتح أبواب القاعات للطلاب مع تجهيزها، «قاعات مجهزة وبعضها مكيفة للطلاب، تساعد الطالب أنه يكون مرتاح ويستوعب المعلومات من قبل المدرسين، بالإضافة إننا في الإدارة حاولنا نوفر أكبر قدر من القاعات، فجهزنا حوالي 12 قاعة، منعًا للتكدس».

قاعات في كل المدن

واستكمل أن الطالب يستطيع اختيار القاعة الأقرب له ويسجل حضوره في المراجعة بها: «كل البلاد التابعة للإدارة عملنا فيها قاعات خاصة بالمراجعة، وده عامل مهم لتوفير الوقت والراحة الطلاب، خاصة أن المراجعة بتكون قبل الامتحان بيوم، فالطالب محتاج كل دقيقة يوظفها صح، وإحنا ساعدنا على ده».

وأكد «إبراهيم» أن المديرية والإدارة تتابع بشكل يومي كل ما يخص مبادرة «إحنا معاك» لطلاب الشهادة الإعدادية لتسهيل الأمور عليهم وتقديم الأفضل، «بنحاول نتواجد في كل القاعات بحيث نسهل على الطلاب لأن الإقبال شديد، ونجمع ليهم أكبر قدر وافي من مراجعة المادة، وبيتم الإعلان عن مواعيد المراجعة، وأماكن القاعات من خلال الصفحة الرسمية للإدارة».