«تعليم الدقهلية»: امتحانات الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

أكد ناصر شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام خط سير الامتحان:«الأمور كلها طبيعية والوضع مقبول حتى الآن، وفقًا للسياسة المتابعة، وتطبيق النظام».

خطة معتمدة وسير طبيعي

وأوضح «ناصر» فى تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى الإعداد والتجهيز للامتحانات بشكل دقيق ووضع كافة الاحتياطات اللازمة من قبل المديرية، وتم عمل الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط:«الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، لكن ده ميمنعش وجود جزء بسيط للطالب المتفوق، يعني الطالب العادي هيقدر يتماشى مع الامتحان ويحله، لكن في جزء للطالب المتفوق».

وأشار شعبان أنه تم تجهيز لجنة من قبل المديرية مكونة من بعض المدرسين داخل المديرية للاطلاع علي نموذج الإجابات:« بعد كل امتحان جهزنا لجنة مخصصة من المدرسين للاطلاع على نموذج الإجابة، غير المدرسين اللي وضعوا الامتحان، علشان نتشاور لو في أي نقطة فيها احتمالات إجابات مختلفة، وده بيساعدنا نكون أقرب للطلاب ونحافظ على درجاتهم وحقوقهم».

متابعة حالات الغش داخل اللجان

وأضاف «شعبان»، أنه تعمد تسليم الأوراق في تمام الساعة التاسعة صباحا، منعا لأي تسريب، وفي حالة تأخر تسليم ورقة الأسئلة للطلاب يتم تعويضهم بإضافة الوقت المتأخر لهم، ولا توجد أي حالات غش داخل اللجان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم إنه لا يوجد أي شكاوى حتى الآن من قبل طلاب الشهادة الإعدادية أو المراقبين، وبالنسبة لأولياء الأمور كان هناك تجمهر بسيط أمام الجان تم إبعادهم منعا للضوضاء، و إزعاج الطلاب أثناء تأدية الامتحان، وسط تشديدات من قبل قوات الأمن.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة أسبوع تبدأ اليوم 13 مايو وتنتهي يوم الخميس 18 مايو وفقا للجدول الموضوع الذي تم اعتماده من قبل المديرية، مع مراعاة تطبيق كافة اللوائح والضوابط المتعارف عليها.