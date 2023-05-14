«المصريين الأحرار»: القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة النظام الأمثل للانتخابات

قال إسلام الغازولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كل النظم الانتخابية جرى تجربتها على أرض الواقع من قبل الحزب وجرى رصد إيجابيات وسلبيات كل منها؛ لذا يرى الحزب أن القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة النظام الأمثل لضمان ثراء الحياة السياسية في المرحلة الراهنة، إذ تخلق مجال التنافسية بين القوى المشاركة.

معالجة غياب الثقافة الحزبية

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، أن تلك الرؤية واحدة من محاور معالجة غياب الثقافة الحزبية والمفاهيم والأيديولوجيات، بالإضافة إلى أن العمل بالقوائم النسبية يخفف عن كاهل الدولة نفقات الإعادة وإجراءات التأمين والاستعداد وغيرها من جهود إضافية تقع على كاهل وزارات معنية ومتعددة منها «الدفاع والداخلية والخارجية والعدل» وغيرها.

وأوضح أن هناك إشكالية في نظام القوائم المغلقة المطلقة التي تهدر أعدادا كبيرة من الأصوات، على سبيل المثال ولو فازت أحد المتنافسين بـ51% يعني إهدار 49% من أصوات الناخبين؛ وكذا بشأن الفردي يهدر عددا كبيرا من الأصوات المتبقية، بالإضافة لاعتماد الفردي على النظام القبلي والخدمي وليس على برامج ورؤى رقابية وتشريعية.

اتساع الدوائر الانتخابية

وأشار إلى أن المزج بين القوائم النسبية والفردي يؤدي إلى اتساع الدوائر الانتخابية ما يجعلها غير متناسقة أو تتوافق من النواحي الديموغرافية، وتابع: «الحزب يطرح رؤيته للمناقشة على طاولة الحوار الوطني وسط تعدد الآراء والأفكار لتحقيق ما يخلص لصالح الوطن العزيز، ولاسيما أنه حال الاستقرار على رؤية ترفع لصانع القرار لاتخاذ ما يراه بشأنها».