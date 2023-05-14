إحالة أوراق شاب إلى المفتي لاتهامه بقتل عامل بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق شاب إلى مفتي الجمهورية، كما قررت تأجيل محاكمة آخر وسيدة إلى جلسة النطق بالحكم في 11 يونيو المقبل، وذلك في قضية قتل زوج الأخيرة بقرية تابعة لمركز الزقازيق.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق

تعود أحداث القضية رقم 31217 لسنة 2022 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق حيث أحال المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية كل من «الهادي. س. ا. ع» و«محمد. ع. ع»، و«مرفت. ع.ا» إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل المجنى عليه حسين محمود عبده زوج الأخيرة، التي تربطها علاقة بالمتهم الثاني، فيما حاول المتهم الثاني الارتباط بابنة المجنى عليه ولكن طلبه قوبل بالرفض.

تفاصيل مقتل المكتب عليه

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالشرقية قيام المتهم الأول والثاني بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالاشتراك مع المتهمة الثالثة بأن بيتوا النية وأعدوا العزم على ذلك واعد المتهم الأول لذلك الغرض سلاحا ناريا (فرد خرطوش) ودراجة بخارية خاصته وأمدتهما المتهمة الثالثة بمعلومات عن المجنى وتوجها الأول والثاني للمكان الذي أيقنا سلفا مرور المجني عليه به مستقلين الدراجة النارية سالفة البيان قيادة المتهم الثاني حتى قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش وعاجلة وإطلاق عيارين ناريين صوب المجني عليه ما أدى لوفاته.