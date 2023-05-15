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شقيق عمرو محمد علي يكشف تطورات حالته الصحية: يحتاج للسفر خارج مصر للعلاج

كتب:

ضحى محمد
02:10 ص | الإثنين 15 مايو 2023
عمرو محمد علي

عمرو محمد علي

تدهورت الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي، خاصة بعد إصابته بمرض نادر وهو التصلب المتعدد، وتسبب ‎مرض الفنان عمرو محمد علي في غيابه عن الساحة الفني، إذ أثر التصلب المُتعدد على حركته بشكل كبير.

تطورات الحالة الصحية لـ عمرو محمد علي

وقال هاني محمد علي شقيق الفنان لـ «الوطن»، إن شقيقه عمرو «تعبان جدا»، وحالته صعبة، وهو يتواجد حالياً في منزله وناشد المساعدة في علاجه لأنه يتكلف كثيراً، وطالب بسفره إلى خارج مصر لاستكمال العلاج.

زيارة لـ عمرو محمد علي بمنزله

وقد قام الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما مساء السبت برفقة الفنان حمزة العيلي والفنانة هند حسني والأستاذ مجدي سامي بزيارة للفنان عمرو محمد علي، الذي شارك في أهم الأعمال الدرامية والسينمائية بمنزله بحضور والدته وشقيقه أحمد، وهو يعاني من مرض MS (التصلب المتعدد).

مطالبات بعلاج عمرو محمد علي 

وطالب الجميع من الجمهور والمسؤولين في الدولة المساهمة معهم في تكلفة العلاج الباهظة، لتخفف عنه هذه المعاناة الطويلة منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.