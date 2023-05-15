تعرف على مزايا حساب التوفير «Edge» من بنك قناة السويس.. عائد شهري

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حساب توفير «Edge» لشهر مايو 2023، بالعملة المحلية، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

بحسب أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك قناة السويس على حساب توفير «Edge»، دورية صرف العائد شهريًا.

أسعار العائد على حساب توفير «Edge»

وبالنسبة للحد الأدنى للرصيد للحصول على العائد 5 آلاف جنيه، ومن مزايا حساب توفير «Edge»، سهولة الإيداع والسحب النقدي، والتحويلات السريعة، محلية أو دولية.

ويمكن الحصول على بطاقة الخصم التي تتيح بسحب النقدية من ماكينات الصراف الآلي.

وسعر العائد على حساب توفير «Edge»، يحصل صاحب المبلغ من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه عل 1.50%، والمبلغ من 50 ألف إلى أقل من 100 ألف جنيه يكون 1.75%.

حساب توفير Edge من بنك قناة السويس

والعائد على المبلغ من 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه بـ 6.50%، ومن 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه 7.00%، وبالنسبة لـ10 ملايين جنيه فأكثر يكون العائد 8.00%.