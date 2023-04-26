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تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. عائد ثابت

كتب:

منة العشماوي
09:29 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس

أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على شهادات الادخار من بينهم شهادة الادخار الثلاثية وهي تعتبر الأعلى في البنك بسعر عائد 19%، وفي السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على شهادة الادخار الثلاثية ذان العائد الدور الثابت، تكون لمدة 3 سنوات.

سعر العائد على أعلى شهادة ادخار 

ويكون العائد ثابت طوال فترة الشهادة حيث إن سعر العائد على شهادة الادخار الثلاثية 19%، والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن دفع العائد من خلال دوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

مميزات أعلى شهادة ادخار في قناة السويس

ومن مميزات أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس بحسب البنك، أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

كما يتيح بنك قناة السويس إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

 

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بقلم منة العشماوي