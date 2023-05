11 عرضا لفيلم «إنشالله ولد» تقص شريط مشاركات السينما الأردنية في مهرجان كان

يعرض الفيلم الروائي الطويل إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد، عالميًا لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تقام من 16 إلى 27 مايو.

وينافس الفيلم في قسم أسبوع النقاد، ليكون أول فيلم روائي طويل أردني ينافس في تاريخ المهرجان الفرنسي المرموق، إذ تشارك السينما الأردنية ببصمة أخرى وهو الفيلم القصير البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب في قسم نصف شهر المخرجين.

ويُقام العرض الأول يوم الخميس 18 مايو الساعة 11:30 صباحًا، حيث من المقرر أن يحضر من طاقم التمثيل منى حوا ومحمد جيزاوي ويمنى مروان وسلوى نقارة، إلى جانب عدد من أفراد طاقم العمل ومن بينهم المنتجة رولا ناصر، والمنتجة أسيل أبو عياش والمنتج المشاركين يوسف عبد النبي والمنتج نيكولا ليبريتر، إلى جانب شاهيناز العقاد من شركة Lagoonie وعلاء كركوتي وماهر دياب من شركة MAD Solutions اللتان تتوليان توزيع الفيلم عربيًا بالإضافة إلى المشاركة في إنتاج الفيلم. والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.

عروض فيلم انشالله ولد

وسيحصل الفيلم على 6 عروض أخرى إذ يُعرض يوم الخميس 18 مايو الساعة 5 مساءً والساعة 10 مساءً، ويُعرض أيضًا يوم الجمعة 19 مايو الساعة 8:30 صباحًا والساعة 8:30 مساءً بحضور المخرج إذ يلي العرض مناقشة مع الجمهور في مدينة فالبوني خارج مدينة كان في حين يُقام عرضان آخران للجمهور يوم الجمعة الساعة 19 مايو الساعة 3 مساءً والساعة 9:30 مساءً.

كما يحصل إنشالله ولد على 4 عروض ضمن سوق المهرجان إذ يُعرض يوم الأربعاء 17 مايو الساعة 2:15 ظهرًا، ويوم الجمعة 19 مارس الساعة 11 صباحًا، ويوم السبت 20 مايو الساعة 11 صباحًا، ويوم الثلاثاء 23 مايو الساعة 6:15 مساءً.

إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.مشروع الفيلم فاز بالعديد من الجوائز أهمها الجائزة الكبرى في مرحلة ما بعد الإنتاج (أطلس بوست برودكشن) في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وأربع جوائز من ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة مهرجان الجونة السينمائي بقيمة 5 آلاف دولار دعم مالي، وجائزة مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا.

دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

وحصل أيضًا على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج، كما تم دعم الفيلم من قبل حوافز التصوير في الأردن حيث استفاد من الاستثناء الضريبي وبرنامج الحوافز الإنتاجية. وقد سبق للفيلم الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج في دورته الأولى، ودعم الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام. بالإضافة إلى دعم من المركز الوطني الفرنسي للسينما المحلية والصور المتحركة (سي إن سي)، ومنحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد، وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى شركة Pyramide International المبيعات الدولية.

ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (الفيلم الأوسكاري Everything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé.