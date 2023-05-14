تأجيل طعن المتهم بدهس الطفل يوسف في التجمع على حكم حبسه لـ28 مايو

قررت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل الاستئناف المُقدم من المتهم بدهس الطفل «يوسف» نجل الإعلامية رضوى العوضي بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، على حكم حبسه 6 أشهر لجلسة 28 مايو.

قيادة سيارة برعونة

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح/ طفل رعاية الأحداث القاهرة، وجهت النيابة للمتهم «طفل قاصر»، تهمة قيادة سيارته برعونة، ما أسفر عن دهسه للطفل المجني عليه «يوسف»، واستدعى ذلك دخوله للمستشفى ومكوثه في غرفة العمليات بحالة حرجة.

التحقيق مع المتهم بدهس طفل

وخضع المتهم البالغ من العمر 16 عامًا، إلى تحقيق مكثف من قبل النيابة العامة، واعترف خلالها بارتكاب واقعة دهس الطفل المجني عليه «يوسف»، دون تعمد وعن طريق الخطأ، بمنطقة الكرافت بمدينتي في التجمع الأول، وذلك حسب ما ورد في الأوراق.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بعد دهس الطفل المجني عليه وجده يسقط على الأرض مغشيًا عليه ومصاب في جسده، حسب التقرير الطبي الخاص بالطفل، وحينها حضرت الإسعاف لنقله إلى مستشفى في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي استدعى دخوله إلى العناية المركزة لسوء حالته.