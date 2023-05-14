تجهيزات المصيف في الإسكندرية 2023.. حجز إلكتروني وتدريب المنقذين

شهدت تجهيزات المصيف في الإسكندرية 2023 عدد من الإجراءات والاستعدادات للموسم الجديد من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية التي تعمل على أمور عدة من أجل إنجاح الموسم الصيفي من خلال توفير حجز إلكتروني وتدريب المنقذين بالإضافة إلى متابعة المصطافين بشكل دوري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة تجهيزات المصيف في الإسكندرية 2023 بحسب تصريحات خاصة من الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

تجهيزات المصيف في الإسكندرية 2023

وبرزت أولى تجهيزات المصيف في الإسكندرية 2023، عبر تجهيز الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية مع بدء مصيف 2023 حيث يوفر ذلك النظام مميزات عدة للراغبين فيه، كونه يعطيهم الحق في الجلوس فى الصفوف الأمامية على الشواطئ، كما يوجه المواطنين إلى الشواطئ الأقل نسبة إشغال لمنع التكدس والازدحام.

تدريب المنقذين أبرز تجهيزات المصيف 2023

كما تم العمل على تدريب المنقذين العاملين على شواطئ الإسكندرية ضمن تجهيزات المصيف 2023 لمنع حوادث الغرق، حيث تم تدريبهم نظريا وعمليا على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة.

تجهيزات شواطئ الإسكندرية لبدء المصيف

كما تم تجهيز شواطئ الإسكندرية لبدء المصيف الجديد من خلال التأكيد على منع الإكراميات ووضع لوحات بها أرقام شكاوى الإدارة علي بوابات الشواطئ، بالإضافة إلى توفير حاويات القمامة وزيادة عددها ووضعها بالقرب من الرواد للحفاظ علي نظافة الشواطئ.