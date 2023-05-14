«عدلي منصور» في امتحان الدراسات للابتدائية بالفيوم.. ماذا حدث؟

حضر اسم المستشار عدلي منصور، رئيس مصر الأسبق في الفترة الانتقالية من 4 يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014، ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، خلال امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية في محافظة الفيوم، بسؤال كانت صيغته «في عهد من من حكام مصر تم إقرار دستور 2014 والانتخابات الرئاسية؟».

وجاء السؤال في الصفحة الثانية من ورقة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية ضمن مجموعة أسئلة تحت علامة استفهامية كبيرة بعنوان «في عهد من من حكام مصر؟»، وبالطبع إجابة هذا السؤال هي المستشار عدلي منصور، الذي أقر في فترته دستور عام 2014 وحدثت الانتخابات الرئاسية.

عدلي منصور حاضر في امتحان الدراسات

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور قاسم دسوقي أستاذ التاريخ، إن تعليم النشء الصغار لتاريخ مصر الحديث لهو أمر في غاية الأهمية، خاصة في المرحلة العمرية الحديثة لهم، من أجل أن يعرفوا من هم قادتهم ومن حمل راية الوطن جيل بعد جيل.

أستاذ تاريخ: عدلي منصور رجل وطني وسار بمصر لبر الأمان

وأضاف «دسوقي» لـ«الوطن»، أن المستار عدلي منصور رجل وطني، تولي رئاسة مصر في فترة انتقالية من أصعب الفترات التي مرت عليها، تمكن خلالها من تسيير المركب حتى بر الأمان، وإقرار دستور 2014، وبقي حتى الانتخابات الرئاسية 2014 من أجل تسليم السلطة.

وأشار أستاذ التاريخ، إلى أن دراسة التاريخ القديم في مواد الدراسات الاجتماعية أمر مهم، لمعرفة الحضارة المصرية القديمة، ولكن في الفترة الحالي الأحداث المتتالية، يجب أن يلم الصغار بتاريخ السنوات الليلة الماضية التي شهد تغيرات كبيرة وتاريخية، وخرجت مصر خلالها من عنق الزجاجة إلى مستقبل مشرق، عن طريق قيادة سياسية حكيمة.