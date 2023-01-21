«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة الدراسات الاجتماعية، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية، وعدم وجود أي معوقات أو صعوبات واجهت الطلاب أثناء دخولهم او خروجهم من الامتحان.

تشكيل غرف عمليات

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي، أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في اليوم الثاني، من امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي ومقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أن الامتحان انتهى اليوم دون أي مشاكل أو معوقات، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أو غرف عمليات الإدارات التعليمية الـ10 أي مشاكل أو معوقات خلال الامتحانات.

تعليمات وضوابط الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 92 ألفا و400 طالب وطالبة، داخل 422 لجنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتعليمات مشددة، تتضمن عدم السماح بدخول الهاتف المحمول، سواء الطلاب أو الملاحظين، والتصدي لأي محاولات الغش، ومنع خروج أي عامل باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.