إتاحة التداول في أول صندوق للذهب بمصر عبر شركة «مباشر تريد»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة دكتور محمد فريد، اليوم الأحد، على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة «المتوافق مع الشريعة الإسلامية»، والذي يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مره في مصر، بالاستثمار في الذهب، دون شراء الذهب العيني نفسه.

كيف نستثمر في صندوق الذهب؟

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، يمكن الاستثمار في صندوق الذهب عبر شراء وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، وتتيح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثمار في صندوق الذهب عبر شركة «مباشر تريد»، من خلال فتح حساب لدى الشركة المخولة من جانب الهيئة.

خطوات شراء الوثيقة

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في صندوق الذهب اعتبارًا من 21 مايو المقبل، على أن تكون القيمة الاسمية للوثيقة 10 جنيهات، ويمكن للعميل أن يتعاقد عبر شركة «مباشر تريد» على شراء الحد الأدنى للوثائق، وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، ومن المفترض أن يتم إتاحة الوثائق للشراء والبيع بعد انتهاء الأكتتاب الأولي في الصندوق يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، حتى الساعة 12 ظهرًا.

البيع والشراء في صندوق الذهب

ومن المقرر أن تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب في نفس اليوم، وهذا يعني أنه إذا اشترى العميل 10 وثائق يوم الاثنين، فستتم عملية الدفع والتسوية في نفس اليوم، بينما تتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء، ويمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أي أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها.

كيف تحصل على أموالك؟

من يشتري وثائق صندوق الذهب يمكنه أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول علي الذهب بشكل مادي، بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا، ويمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين وبشكل لحظي من خلال تطبيق «مباشر برو».

العمولات المستحقة للاستثمار في صندوق الذهب

يتميز الاستثمار في الصندوق بأنه لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب، لكن يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9% من قيمة العملية في حالة البيع، تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار، وتستهلك على ثلاث سنوات، فمن يحتفظ باستثماره في صندوق الذهب لمدة 3 سنوات كاملة، لن يتحمل أي مصروفات عن عملية البيع..