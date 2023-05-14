كل ما تريد معرفته عن صندوق الاستثمار في الذهب.. الشراء من خلال وثيقة

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، ومن خلاله يسمح للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب العيني نفسه.

كل ما تريد معرفته عن صندوق الاستثمار في الذهب

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، ما كل ما تريد معرفته عن صندوق الاستثمار في الذهب، وكيفية الاستثمار فيه.

يٌعد صندوق الاستثمار في الذهب، هو الأول من نوعه في مصر، وينطلق الصندوق من خلال إنشاء كيان مكون من شركتين للاستثمار في الذهب بمصر، الذي يتيح للمؤسسات والأفراد الاستثمار في الذهب من خلال البورصة المصرية.

وينطلق صندوق الاستثمار الذهب الأول، من خلال تعاون شركتي «إيفولف» للاستثمار القابضة مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق الاستثمارية.

وثيقة الاستثمار صندوق الذهب

سيكون الاستثمار في صندوق الذهب الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، من خلال وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

يتم تسعير الوثيقة الواحدة بقيمة أسمية 10 جنيهات، على أن يتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار داخل الصندوق، وآلية استرداد الأموال سواء نقداً أو ذهب عيني.

عندما يقرر المستثمر التخارج من الصندوق، يمكنه الحصول على ما يمتلكه ذهب أو ما يعادله من أموال.