دليل الاستثمار في الذهب بشكل آمن ومربح.. اختار وقت الشراء بدقة

قدمت شعبة المجوهرات نصائح الاستثمار في الذهب، إذ قال عدد من الأعضاء والمتعاملين لـ«الوطن»، إنَّ الاستثمار في الذهب آمن لكن تنويع المحفظة الاستثمارية أمر ضروري.

الاستثمار في الذهب من خلال الفوائض المالية

يُفضل دوماً الاستثمار في الذهب عبر استغلال الفوائض المالية التي تزيد عن الحاجة، ولفترات طويلة نسبياً، حيث يعد هذا النوع من الاستثمار من الفئة الاستثمارية بعيدة الأمد، نظراً للتقلب الدائم في أسعار الذهب في مصر والعالم، بحسب ما يقول عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

الاستثمار في الذهب خلال الأزمات الاقتصادية

يرى «المغربي» أنَّ الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن، وينظر إليه باعتباره أصل من الأصول التي تشهد إقبالاً كبيراً في أوقات الأزمات وعدم اليقين الاقتصادي عالمياً.

شراء السبائك أفضل في الاستثمار

عند الاستثمار في الذهب، يفضل «المغربي» شراء الجنيهات الذهبية والسبائك، نظراً لتواضع سعر المصنعية عليهما، خلافاً للمشغولات الذهبية التي ترتفع المصنعية عليها كثيراً.

3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب في مصر

في حين يشير سعيد إمبابي، مدير منصة «آي صاغة» إلى أنَّه عند الاستثمار في الذهب ينبغي الانتباه إلى عدة أمور هامة في مقدمتها العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب، وهي ثلاث عوامل: البورصة العالمية، العرض والطلب وسعر الصرف.

تنويع المحفظة الاستثمارية ضرورة

من جانبه، يلفت ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في غرفة القاهرة التجارية، ومستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إلى أنَّ الاستثمار في الذهب هو الأنسب لذوي المدخرات، شريطة تنويع المحفظة الاستثمارية بين الذهب والشهادات والسندات والأسهم.

أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع

أضاف «فرج» أنَّ أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع الفترة المقبلة، خاصة مع طرح عدد من البنوك شهادات مرتفعة العائد 19% و22%، متوقعاً هدوء الطلب خلال الفترة المقبلة.

توقيت الاستثمار في الذهب

وعن الاستثمار في الذهب والتوقيت الأمثل لذلك، يرى عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أنَّ أوقات تراجع المعدن الأصفر هي الأنسب للشراء، وذلك ضماناً لتحقيق الربح حال ارتفاع سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة 2451 جنيهًا سعراً لعيار 24 الأكثر نقاءً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2145 جنيهًا، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1839 جنيهًا ، وعيار 14 بـ1430 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 17160 جنيهًا دون مصنعية.

أسعار السبائك الذهب اليوم

تتباين أسعار السبائك الذهب تبعاً لوزن السبيكة ونوع العيار والمصنعية التي تحددها كل شركة، وجاءت أسعار السبائك اليوم في أكبر شركة في مصر كالتالي:

- سعر السبيكة الذهب «أوقية 31.1 جرام» عيار 24 هو 78248 جنيهًا .

- سعر السبيكة الذهب الإسلامية – آية الكرسي عيار 24 «10.35 جرام» هو 26.279 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب الإسلامي (8 جرام عيار 21) هو 17613 جنيهًا .

- سعر السبيكة الذهب الفرعونية – كينج توت عيار 24 «100 جرام» هو 250552 جنيهًا.