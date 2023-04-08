الاستثمار في العقارات أم الذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور وائل سلام الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في العقار أفضل من الاستثمار في الذهب، لأن العقار إذا كان تجاريًا فيكمن أن يكون نواة لعمل مشروع كبير يمكن أن يدر دخلا على صاحبه، أو يمكن تأجيره والحصول على العائد منه شهريا.

العقار يحافظ على سعره ويزيد

وأضاف سلام لـ«الوطن» أن هناك مثلا شعبيا يقول «العقار الابن البار»، موضحا أنه إذا قام الشخص بشراء وحدة سكنية على سبيل المثال يمكن أن يقوم بتأجير هذه الوحدة والحصول على عائد شهري منها، بعكس الذهب الذي لا يمكن أن يعطي صاحبه أي عائد بشكل شهري، والذهب يعتبر مخزن للقيمة فقط ولا يمكن أن ياتي بعائد شهري منه، بالإضافة إلي أنه في حالة بيع الذهب بعد عام من شرائه فمن المؤكد أن صاحبه قد يتعرض لخسائر فادحة حال تراجع الأسعار، بعكس العقار الذي دائما يحافظ على سعره ويزيد مع الوقت.

العقار يحتاج إلى فترة طويلة لبيعه والتخلص منه

وأوضح سلام أن ما يميز الذهب أنه سهل البيع بشكل سريع، على عكس العقار الذي يحتاج إلي شهور طويلة لبيع الوحدة السكنية والحصول على سيولة منها، موضحا أن أي مواطن يرغب في حفظ قيمة أمواله عن طريق الذهب فيجب أن يقوم بشراء السبائك الذهبية والجنيهات الذهب، افضل بكثير من المشغولات الذهبية ذات المصنعية العالية، وفي حالة بيع المشغولات يتم خسارة المصنعية.

وأشار إلى أنه في حالة استثمار الأموال في شراء عقار فيجب مراعاة أن يكون الموقع الخاص بالعقار مميزا، والتأكد من صحة المستندات وعدم التعرض للنصب أو الاحتيال وشراء العقار من شركات ذات ثقة لتفادي الوقوع في أي مشاكل بعد ذلك.