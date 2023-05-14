«التنمية المحلية» تتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بـ4 محافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوحدات المحلية بمحافظات الغربية وأسيوط وقنا والبحيرة منذ بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ21 وحتي الآن في إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدى لأى محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ قرارات إزالة في الغربية

في محافظة الغربية، تم تنفيذ 245 قرار إزالة منذ انطلاق الحملة منها 50 حالة تعد على أراضي حماية النيل و77 حالة على أملاك الصرف و12 حالة على أملاك الوحدات المحلية وحالتين على أملاك السكة الحديد.

إزالات في أسيوط

في محافظة أسيوط بلغ إجمالي حالات التعدي التي تم إزالتها 381 حالة وذلك بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بقنا

في محافظة قنا إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعد بالمباني على مساحة 14 ألفا و178 مترا، و 50 حالة تعد بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعد بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراط.

تعديات محافظة البحيرة

أما في محافظة البحيرة يصل اجمالى الحالات التي تم إزالتها بمدن ومراكز المحافظة ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بداية الموجة في 28 أبريل وحتى الآن 1131 قرار إزالة على مساحة 153869 م2.