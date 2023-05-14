«التنمية المحلية»: 4.4 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية بجنوب سيناء

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 والتي تبلغ استثماراتها حوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

متابعة المشروعات

وأكد اللواء هشام آمنة، ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة للاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء تلك المشروعات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على مستوي جميع الأحياء مع نهاية العام المالي الحالي ودخولها الخدمة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة، والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي جنوب سيناء في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

الموجة 21 لإزالة التعديات

وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي .

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.