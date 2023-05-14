سفير إسبانيا: الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من الشركات الاستثمارية

قال ألفارو إيران غوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة، إن الإسكندرية من أهم المدن التي تحظي باهتمام الشركات الإسبانية، مؤكداً أن هناك العديد من الاستثمارات الإسبانية بالإسكندرية.

جاء ذلك على هامش استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، للسفير الإسباني وبرفقته إدواردو سوناريو الملحق التجاري والاقتصادية بالسفارة، حيث أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال السفير.

وأعرب سفير إسبانيا عن سعادته بوجوده في الإسكندرية مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يزور الإسكندرية في وقت سابق إلًا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله، موضحًا أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل.

اهتمام إسباني بالتغيرات المناخية

وأشار إلى أن إسبانيا مهتمة بشكل كبير بالتغيرات المناخية حيث أنها علي اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة مشيراً إلى إدراكه أن هذا التحول يأخد العديد من السنوات.

زيادة التعاون بين إسبانيا والإسكندرية

فيما أوضح محافظ الإسكندرية، أنه لابد من العمل على تعزيز وزيادة التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا.

وشدد اللواء محمد الشريف على المجهودات المبذولة من الحكومة خاصةً في مدينة الإسكندرية والتي تعاني منذ العديد من السنوات من التغييرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار، مشيرًا إلى قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحماية الآثار بالإسكندرية كمشروع حماية قلعة قايتباي.