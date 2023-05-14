طلعت عبد القوي: نأمل بخروج قانون موحد للتعاونيات من الحوار الوطني

رحب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالحضور من كل التيارات السياسية المختلفة، لجلسة حل تحديات التعاونيات ضمن جلسات المحور السياسي الخاصة بالنقابات والمجتمع الأهلي.

قضايا المحور السياسي

وقال: حرصنا على اختيار 19 قضية لمناقشتها ضمن قضايا المحور السياسي، خلال الفترة التحضيرية، ومن أهمها القضية الخاصة بمحور التعاونيات والجمعيات الأهلية، والتي تضم 18 ألف جمعية تعاونية، تخدم أكثر من 25 مليون مصري.

وأضاف أن التعاونيات تواجه تحديات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر والعالم كله، ونسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري وتكون التعاونيات في أفضل حال، ويجني هذا النقاش ثماره ونخرج بقانون موحد للتعاونيات، ويكون الحوار جيدا ومثمرا.

الحوار الوطني

وتابع، أن مجلس الأمناء حريص على أن يكون واحدا من أهم موضوعات الحوار الوطني، المحور الخاص بالتعاونيات النقابات، ولدينا قناعة بأهمية التعاونيات لأنها تعد القاطرة التي تقود مسيرة التنمية، وتواجه حاليا العديد من التحديات.