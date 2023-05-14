انطلاق جلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني

انطلقت منذ قليل، جلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحت عنوان «حل تحديات التعاونيات»، بحضور الدكتور أحمد البرعي، مقرر اللجنة، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لتعاونيات مصر، وعدد آخر من رؤساء الاتحاد النوعية.

جلسات لجان الحوار الوطني

وبدأت أولى جلسات لجان الحوار الوطني، اليوم لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التمسك المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

واتفق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل ثابت أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، لكل جلسة ثلاث ساعات.

قضايا المحور المجتمعي

ويخصص يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، إذ تعقد جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بجانب عقد جلستان بالتوازي لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.