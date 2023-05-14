«الداخلية» تضبط سائق توك توك وآخرين قاموا بحركات استعراضية بالشروق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً سير أحد الأشخاص بمركبة توك توك بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف التوك توك شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

ضبط المتهمين في الشروق

أمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتباهي والـتفاخـر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.