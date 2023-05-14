«الداخلية»: ضبط 59 طن أعلاف غير صالحة للاستخدام في حملة مكبرة بكفر الشيخ

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة مكبرة في محافظة كفر الشيخ؛ لضبط الخارجين عن القانون، واستهداف كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية»: ضبط (4 شركات - محل) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (59,5 طن أعلاف) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

في مجال حماية البيئة «التفتيش البيئي»: ضبط (ورشة – 3 مغسلة سيارات) لوجود مخالفات بيئية تتمثل في عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط – سجل الحالة البيئية – الحصول على الموافقة البيئية - وسائل الإطفاء والحماية المدنية) وكذا التخلص الغير أمن من المخلفات الصلبة «القمامة».

في مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 44 قضية متنوعة عبارة عن (مزارع سمكية دون ترخيص – غزل مُخالف «ضُبط فيها 200 متر» – جوابي مخالفة – ماكينة كوبوتا دون ترخيص).