أشهر أماكن السياحة في الفيوم.. أثرية وترفيهية و«على قد الإيد»

السياحة في الفيوم أمر يحرص كثيرون عليه كل عام، خاصة خلال الإجازة الصيفية، في ظل وجود أماكن عديدة يجب زيارتها والاستمتاع بها داخل المحافظة، لما تحتويه من إمكانات أثرية وسياحية، كما يمكن ممارسة عديد من الأنشطة داخلها، فضلا ع تميزها بأسعار منخفضة قد تكون مناسبة لمختلف المستويات وفي متناول الجميع.

أشهر أماكن السياحة في الفيوم

واشتهرت السياحة في الفيوم بأنواع متعددة ومختلفة من السياحة، أبرزها السياحة البيئية والأثرية، وسياحة مشاهدة الطيور، والتخييم والسفاري وغيرها، وذلك نظرًا لما تحتويه من بيئات متنوعة فهي واحة خضراء تطل على بحيرة قارون، وبها وادي الريان والبحيرة المسحورة.

وتضم المحافظة محميات طبيعية وبيئة صحراوية وغرود رمال مناسبة لكثير من الأنشطة، فضلًا عن سياحة مشاهدة النجوم، نظرًا لأنّها تضم الكثير من الأماكن التي يجب عليك زيارتها والاستمتاع بها وبالمغامرات التي تحتويها، كما أنّها اشتهرت بسياحة قضاء اليوم الواحد.

أهم الأماكن التي يجب عليك زيارتها

وقال محمود كامل، باحث ومرشد سياحي، بهيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، لـ«الوطن»، أنّ أهم الأماكن التي يجب زيارتها ضمن السياحة في الفيوم هي:

قرية تونس السياحية بحيرة قارون وادي الريان وادي الحيتان البحيرة المسحورة جبل المدورة سواقي الفيوم عين السليين مدينة كرانيس الأثرية معبد قصر قارون مدينة ماضي الأثرية هرم اللاهون متحف آثار كوم أوشيم ديمية السباع

أجمل المناظر الطبيعية في الفيوم

ويشير إلى أنّ أجمل المناظر الطبيعية في الفيوم تتواجد في كثير من المناطق، أبرزها قرية «تونس» السياحية التي تتميز بالطبيعة الخلابة، فتنتشر بها الخضرة والزهور، وتطل على بحيرة قارون والصحراء، فضلًا عن البحيرة المسحورة ووادي الريان وما يحيط بهما من صحراء رائعة.

أماكن الخروج في الفيوم

ويكشف أنّ أبرز أماكن الخروج في الفيوم والتي يقبل عليها الجميع لسهولة الوصول إليها ورخص أسعارها هي قرية تونس ووادي الريان، خصوصًا أنّهم يتم الوصول إليهم بالسيارات العادية ولا تحتاج إلى سيارات دفع رباعي.

برنامج سياحي في الفيوم

على جانب آخر، يوضح مصطفى إسماعيل أحد أقدم منظمي رحلات السفاري أنّه احترف تنظيم برنامج سياحي في الفيوم منذ سنوات، موضحًا أنّ البرنامج يقبل عليه الكثيرون خصوصًا الأجانب ويطلق عليه رحلة سفاري ويتضمن الحضور إلى قرية تونس ثم الذهاب إلى وادي الريان، والبحيرة المسحورة، وجبل المدورة، والغرود، ووادي الحيتان ومشاهدة النجوم في قصور العرب.

قضاء يوم في الفيوم

ويُبين أنّ الفيوم تضم العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها أثناء قضاء يوم في الفيوم، والتي تتمثل في تناول الطعام الريفي وركوب الخيل والدراجات وعمل الخزف في قرية تونس، أو التزحلق على الرمال والسباحة وركوب المراكب في وادي الريان أو البحيرة المسحورة، وحفلات الشواء في الصحراء، ومشاهدة الطيور المهاجرة، والنجوم في صحراء وادي الحيتان ومحمية وادي الريان.