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تلاوة مؤثرة لفتاة صغيرة في برنامج «مع التلاوة»

كتب:

أحمد شوقي
06:32 م | الأحد 14 مايو 2023
الشيخ خالد شعبان

الشيخ خالد شعبان

تمكنت فتاة تدعى «مروج»، من تلاوة آيات من القرآن الكريم بصورة خاشعة رائعة مؤثرة، ذلك خلال مداخلة، على الهواء مباشرة ببرنامج «مع التلاوة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد.

شعبان يشيد بالفتاة

أشاد الشيخ خالد شعبان، مقدم برنامج «مع التلاوة»، بالتلاوة الرائعة للفتاة، قائلا: «ما شاء الله يا مروج تلاوة رائعة، وهتكون أفضل كمان فى المرات التالية».

انطلاق قناة الناس 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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بقلم أحمد شوقي