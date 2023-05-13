أستاذ حديث عبر قناة الناس: خيمة روفيدة وكعيبة الأسلمية كانت مستشفى للمسلمين

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنه في عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم كانت هناك مستشفيات بطبيعة عصرها، حيث كانت هناك خيمة لصحابيتين من صحابيات سيدنا النبي، هما روفيدة وكعيبة الأسلمية.

نبوي: كانتا تعملان على تضميد جراح المسلمين

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على فضائية الناس، أن خيمتهما كانت بمثابة مستشفى يتداوى فيها الجرحى والمرضى، كما كانتا تعملان ليل نهار في فترة الغزوات وغيرها لمداواة جرحى ومرضى المسلمين.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة