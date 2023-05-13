أزهري عبر قناة الناس: النبي اتخذ خاتما خاصا لمراسلاته مراعاة للأعراف الدولية

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب إلى العجم، قيل لهم إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم.

صلح الحديبية

وأضاف «جبر»، خلال مقطع فيديو نشرته قناة «الناس»، إن النبي صنع خاتما خاصا به كأنما ننظر إلى بياضه في الكف: «النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أراد أن يراسل كل زعماء وملوك زمانه ليخبرهم بمبعثه الشريف حيث إنهم كانوا أهل كتاب ويعلمون صفته».

وتابع العالم الأزهري: «ولما أراد أن يكتب ويراسل حكام عصره قالوا له إنهم لا يقبلون رسالة إلا وعليها خاتم، فاتخذ خاتما وراعى الأعراف الدولية، وبالتالي فإن السنة هي ان تراعي الأعراف الدولية وما يتعامل عليه الناس».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة