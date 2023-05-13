أسامة الأزهري عبر قناة الناس: الله وعد بأن يحفظ مصر إلى الأبد

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن سيدنا يوسف وجميع أنبياء الله هم أهل وحي، ولا يدخل في كلامهم اللغو أو فضول الكلام.

الأزهري: الأمان وعد إلهي تخضع له الأكوان

وأضاف «الأزهري»، خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على فضائية الناس، أن الله سبحانه وتعالي أوحي إلى سيدنا يوسف ومكّنه من خزائن مصر بعد فترة من حبسه، إذ انتقاه الله تعالي من بين الجميع، ومكنه من بث الأمن والأمان في مصر، ليصبح شعارًا وأمرًا باقيًا طيلة الزمان، «الأمان وعد إلهي في المقام الأول تخضع له الأكوان».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة