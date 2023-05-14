رئيس «زراعة النواب»: المناخ الاقتصادي حاليا يساعد على زيادة حجم الاستثمار

أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، موسم حصاد القمح، اليوم، من منطقة مشروعى توشكى وشرق العوينات، مشيرا إلى أن تلك المشروعات الزراعية تُعد من أهم المشروعات في التنمية الزراعية، وتمثل إضافة قوية للقطاع الزراعي، لما تحققه من حجم إنتاج زراعي كبير سواء على مستوى المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة أو على مستوى المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها وتوفير العملة الصعبة من خلالها.

إنجازات في قطاع الزراعة

وقال النائب هشام الحصري، في تصريحات له اليوم: «يحسب للقيادة السياسية ما حققته على أرض الواقع من إنجازات في قطاع الزراعة من خلال المشروعات القومية في استصلاح الأراضي بهدف زيادة حجم الرقعة الزراعية»، مستشهدا بما أعلنه الرئيس السيسي اليوم، عن النجاح في زراعة نحو مليون فدان بمشروعي توشكى والعوينات، واستهداف حصاد مليون طن قمح منها، مؤكدا أن ذلك يساعد في توفير المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد منها، وكذلك زيادة حجم التصدير الزراعي.

وثمَّن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دله.

وقال الحصري إن ما تشهده البلاد حاليا من إنجازات وجهود في المشروعات الزراعية، يُعد فرصة كبيرة لأي مستثمر في القطاع الزراعى، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل عالميا، ومنها المحاصيل الاستراتجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول الصويا.

وأكد الحصري أن المناخ الاقتصادي حاليا أصبح مؤهلا جدا، ويشجع على التوسع في الاستثمارات الزراعية، بمصر، في ظل جهود الدولة بتوفير الأراضي ونظم الري الحديث، وكذلك في ظل قانون الزراعات التعاقدية الذي يضمن بيع المحاصيل بأسعار مناسبة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التصنيع الزراعي يعد أيضا فرصة كبيرة حاليا في ظل زيادة حجم الإنتاج الزراعي، مضيفا أنه يمثل قيمة مضافة لذلك الإنتاج الزراعى من خلال تعظيم قيمته فى التصدير، ويساعد على توفير فرص عمل وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة من التصدير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

موسم حصاد القمح

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: «حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى والعوينات، متابعا: «بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لا بد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة».