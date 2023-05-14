تامر حسني يكشف كواليس حفله في الكويت: «لحظة حب عمري ما هنساها» (فيديو)

شارك الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، فيديو من كواليس حفله في الكويت، الذي رفع شعار كامل عدد.

ونشر تامر حسني الفيديو، وعلق عليه قائلا: «ده ملخص ليكم من حفلة الكويت للي معرفش يشوف منها حاجة، بس أنا هكتب عن اللحظه اللي عدت عليا مع جمهور الكويت العظيم، في آخر الفيديو لحظة حب عمري ما هنساها».

وأضاف تامر: «أحيانا الفنان يتأثر ويصل للحظة اندماج وصدق وتوحد مع الأغنية، بتخليه يتأثر ويضعف من داخله، لدرجة محدش ممكن يتخيلها وده غصب عنه طبعا، بما أنه إنسان، وقمة السعادة والحب، لما الجمهور يحس بكده، ويقرر أن يتحول لقلب واحد، وأشوفه فجأة سند وضهر، بيشجعني زي مدرب لاعب الملاكمة، اللي بيشجع اللاعب بتاعه عشان يقوم ويكمل.. شكرا شكرا شكرا من كل قلبي جمهور الكويت الراقي»